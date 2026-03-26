Italia Irlanda del Nord 0-0 LIVE | parte la ripresa

La partita tra Italia e Irlanda del Nord si è conclusa con un pareggio a zero a zero. Dopo la pausa, le squadre sono tornate in campo per la ripresa del match, valido per i playoff dei Mondiali 2026. Sono state seguite le azioni principali, le decisioni arbitrali e le occasioni più significative durante le fasi successive. Il risultato rimane invariato dopo i primi 45 minuti di gioco.

Italia Irlanda del Nord LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i playoff dei Mondiali 2026. L’Italia affronta l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff Mondiali. In palio un pass per la finalissima, dove gli azzurri affronterebbe la vincente di Galles-Bosnia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia Irlanda del Nord 0-0: sintesi e moviola. 46? Riparte il secondo tempo – Fischio d’inizio FINE PRIMO TEMPO 42? Occasione Bastoni – Corner di Dimarco, il difensore butta fuori di testa 38? Kean calcia verso la porta – Bomba del centravanti fuori non di molto 34? Colpo di testa di Bastoni – Corner... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Italia Irlanda del Nord 0-0 LIVE: parte la ripresa Articoli correlati Leggi anche: Italia Irlanda del Nord LIVE 0-0: fine primo tempo! Italia Irlanda del Nord LIVE: alle 20:45 la semifinale dei playoff MondialiConceicao non ha dubbi: «Liverpool? So che si parla di un grande club, ma gioco già in un grande club dove sono felice!» Mercato Juve, restyling... ITALIA NORVEGIA 1-4 DI LORENZO POSTPARTITA! #italianorvegia #italia #gattuso #news #perte Una raccolta di contenuti su Italia Irlanda del Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord per le qualificazioni del Mondiale 2026. LIVE Al 45' Italia-Irlanda del Nord 0-0: possesso sterile per gli azzurri, poche palle golL’Italia affronterà l’Irlanda del Nord per la 12ª volta nella sua storia (considerando qualificazioni ai Mondiali, qualificazioni agli Europei e amichevoli): gli Azzurri hanno vinto sette dei preceden ... gazzetta.it Live Italia-Irlanda del Nord 0-0, finisce il primo tempo: poche occasioni a BergamoÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Il primo tempo di Italia-Irlanda del Nord finisce senza goal: gli azzurri ci provano, ma senza efficacia facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com