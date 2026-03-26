Italia-Irlanda del Nord 0-0 | il match è iniziato Gattuso si affida a Bastoni | le formazioni | Diretta
Il match tra Italia e Irlanda del Nord è iniziato con le formazioni ufficiali annunciate dall'allenatore italiano, che ha scelto Bastoni come parte della difesa. La partita si svolge senza reti fino a questo momento, e la diretta fornisce aggiornamenti sulle formazioni e sull'andamento del gioco.
Iniziata la semifinale playoff tra Italia e Irlanda del Nord. In ballo c’è il Mondiale Squadre in campo. Dopo l’inno degli ospiti, tocca a Bergamo cantare Mameli. "Contro l'Irlanda del Nord la partita più importante della mia carriera. Le parole di Lippi mi hanno emozionato" È una partita secca, niente andata o ritorno. Se dopo i tempi regolamentari Italia-Irlanda del Nord saranno ancora in parità, si andrà ai supplementari. In caso di ulteriore equilibrio, si andrà ai calci di rigore. IRLANDA DEL NORD (3-5-2): P. Charles; Hume, McNair, McConville; Devlin, S. Charles, Galbraith, Devenny, Spencer; Price, Donley. Ct. O’Neill (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Articoli correlati
Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord, vietato sbagliare. Gattuso si affida a Bastoni: le formazioni ufficiali | Diretta
Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord per il Mondiale. Le formazioni: Bastoni dal 1', davanti Retegui e Kean. Carica Gattuso. «Noi senza paura»
Contenuti e approfondimenti su Italia Irlanda del Nord 0 0 il match è...
Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord per le qualificazioni del Mondiale 2026.
Italia-Irlanda del Nord live dalle 20.45, le formazioni ufficiali: Bastoni titolare, Retegui e Kean guidano l'attacco azzurroÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it
Italia-Irlanda del Nord: dove vederla in chiaro (gratis in tv), orario e formazioni ufficiali degli spareggi MondialiE così il momento fatidico sta per arrivare. L'Italia si prepara per gli spareggi Mondiali che potrebbero segnare, in un senso o nell'altro, il destino della nostra Nazionale e ... ilmessaggero.it
DIRETTA In campo Italia-Irlanda del Nord. Gattuso: “La gara più importante della mia carriera” Stadio di Bergamo Guarda la diretta streaming qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/italia-irlanda-del-nord-playoff-qualificazioni-mondiali-2026-prece - facebook.com facebook
#Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com