Italia-Irlanda del Nord 0-0 | il match è iniziato Gattuso si affida a Bastoni | le formazioni | Diretta

Il match tra Italia e Irlanda del Nord è iniziato con le formazioni ufficiali annunciate dall'allenatore italiano, che ha scelto Bastoni come parte della difesa. La partita si svolge senza reti fino a questo momento, e la diretta fornisce aggiornamenti sulle formazioni e sull'andamento del gioco.