Italia-Irlanda del Nord 0-0 | gli azzurri faticano a creare spazi partita in stallo | Diretta

Nella partita tra Italia e Irlanda del Nord, terminata con un pareggio a zero reti, gli azzurri hanno incontrato difficoltà nel trovare spazi tra le linee avversarie. La squadra italiana ha avuto poche occasioni da gol e ha mantenuto il possesso palla per gran parte del tempo senza riuscire a sbloccare il risultato. La fase offensiva si è rivelata poco efficace, mentre l’Irlanda del Nord ha difeso con ordine.

L’Italia alla mezz’ora ha il 67% di possesso palla. Finora però è stato infruttuoso: è arrivato appena un tiro in porta. Quando ci avviciniamo alla mezz’ora, la partita vive una fase di ritmo basso. Gli azzurri faticano a creare spazi, sbattono contro il muro difensivo nordirlandese. Prima un corner che ha attraversato l’area pericolosamente, poi una ripartenza centrale di Galbraith che arriva al tiro dal limite: deviato e parato facilmente da Donnarumma. Ma l’Italia deve stare attenta alle ripartenze dell’Irlanda del Nord. Gli azzurri approcciano bene alla gara. Nei primi 15 minuti già grande pressione e una grande occasione, su un tiro di Dimarco che per questione di centimetri non è stato ribattuto in rete da Tonali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Italia-Irlanda del Nord 0-0: gli azzurri faticano a creare spazi, partita in stallo | Diretta Articoli correlati Italia Irlanda del Nord, per i Mondiali e non solo: ecco quanto incasserebbero gli azzurri!Calciomercato Juve, Spalletti fa la lista della spesa: svelati i 3 grandi sogni del tecnico per l’estate! Rodri a sorpresa: «Mi resta un anno di... LIVE Alle 14 parla Gattuso: come stanno gli azzurri verso Italia-Irlanda del NordIl ct parla in vista della partita di giovedì, in cui l'Italia si giocherà l'accesso alla finale playoff per andare ai Mondiali Giovedì 26 marzo,... Una raccolta di contenuti su Italia Irlanda del Nord 0 0 gli azzurri... Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord per le qualificazioni del Mondiale 2026. LIVE Italia-Irlanda del Nord 0-0: destro di Retegui, McNair devia in angoloL’Italia affronterà l’Irlanda del Nord per la 12ª volta nella sua storia (considerando qualificazioni ai Mondiali, qualificazioni agli Europei e amichevoli): gli Azzurri hanno vinto sette dei preceden ... gazzetta.it Live Italia-Irlanda del Nord 0-0, gli azzurri a caccia del vantaggio a BergamoÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it "Fecero i furbi, fu un putiferio", Italia-Irlanda del Nord e quel precedente che finì a pugni facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com