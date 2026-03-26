Italia Gattuso sceglie il 3-5-2 | ecco gli undici per l’Irlanda del Nord

L’Italia si prepara per la partita contro l’Irlanda del Nord, con Gennaro Gattuso che ha scelto di adottare il modulo 3-5-2. La formazione ufficiale include undici giocatori convocati, pronti a scendere in campo a Bergamo. La partita rappresenta il primo playoff per la qualificazione al Mondiale 2026, dopo le precedenti sconfitte contro Svezia e Macedonia del Nord.

L’ Italia di Gennaro Gattuso si affida al 3-5-2 per esorcizzare i fantasmi di Svezia e Macedonia del Nord: a Bergamo scatta l’ora X del primo playoff verso il Mondiale 2026. Sotto una pioggia che rievoca suggestioni sbiadite del 1982, il Commissario Tecnico ha sciolto le ultime riserve durante l’allenamento pomeridiano, confermando l’integrità fisica dell’intero gruppo azzurro. La formazione è blindata: Donnarumma tra i pali; linea difensiva composta da Mancini, Bastoni e Calafiori; folta mediana con Politano e Dimarco sulle corsie esterne, mentre il cuore del centrocampo sarà affidato al trio Barella-Locatelli-Tonali. In attacco, fiducia totale al tandem pesante Retegui-Kean. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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