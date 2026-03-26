Italia è il grande giorno | contro l’Irlanda del Nord per inseguire il Mondiale

Stasera alle 20 si svolge la partita di ritorno tra Italia e Irlanda del Nord, valida per i playoff di qualificazione ai Mondiali. La sfida si disputa dopo aver affrontato le gare di andata e ritorno, con l’obiettivo di ottenere un pass per il torneo internazionale. La partita si gioca in un impianto sportivo senza pubblico presente, a causa delle restrizioni vigenti.

L’Italia contro l’Irlanda del Nord nei play-off per i Mondiali: la lunga attesa è quasi finita, questa sera a partire dalle 20.45 le due nazionali si affronteranno a Bergamo per continuare il sogno iridato. La nazionale di Gennaro Gattuso vuole far parlare il campo dopo le tante discussioni degli ultimi giorni. Gli azzurri provano a scacciare i fantasmi di Svezia e Macedonia del Nord, le due carnefici dell’Italia nelle ultime edizioni dei playoff, per cercare il pass ai Mondiali di quest’estate. 10.40 Polemiche sull’arbitroC’è un caso Danny Makkelie a poche ore dalla semifinale playoff tra Italia e Irlanda del Nord. La stampa nordirlandese... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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