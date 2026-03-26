L’Italia si trova a un passo dal sogno di tornare ai Mondiali dopo dodici anni, con due partite ancora da giocare. La sfida contro l’Irlanda del Nord rappresenta un’occasione decisiva, e la squadra non può permettersi ulteriori passi falsi per evitare di perdere questa opportunità. La qualificazione dipende dal risultato delle prossime sfide e dalla classifica attuale.

AGI - Due partite per riportare l'Italia ai Mondiali dopo 12 anni e per cancellare le dolorose assenze a Russia 2018 e Qatar 2022: questa sera, giovedì 26 marzo, alle 20:45 a Bergamo gli azzurri affronteranno l' Irlanda del Nord nel primo spareggio verso la Coppa del Mondo in Canada, Stati Uniti e Messico. In caso di vittoria si andrà alla sfida decisiva di martedì prossimo contro la vincente tra Bosnia e Galles. "Da sette mesi, ovvero dal primo giorno della mia esperienza da commissario tecnico ", ha raccontato Rino Gattuso in conferenza stampa, "non c'è volta che prima di addormentarmi o la mattina appena mi sveglio che non pensi al fatto che bisogna andare al Mondiale. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Italia, con l'Irlanda dl Nord penultima chiamata. Ora non puoi più fallire

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