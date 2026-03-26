Italia buona la prima | Irlanda del Nord eliminata grazie ai gol di Tonali e Kean

L’Italia ha superato la semifinale del playoff per i Mondiali di calcio grazie ai gol di Tonali e Kean, eliminando l’Irlanda del Nord. La vittoria ha suscitato un senso di sollievo nel paese, mentre i giocatori celebravano il passaggio alla fase successiva del torneo internazionale. La partita è terminata con il risultato favorevole per gli Azzurri, che hanno ottenuto l’accesso alla fase finale.

Il respiro di sollievo di un intero paese ha accompagnato la gioia degli Azzurri per la sofferta vittoria nella semifinale del playoff per un posto ai mondiali di calcio nordamericani. L’undici di Gattuso non brilla, fatica a trovare il bandolo della matassa di una delle difese più efficaci d’Europa ma, alla fine, fa abbastanza per procedere nei playoff. Dopo un primo tempo con l’Italia molto contratta, prevedibile, che crea pochissime occasioni da gol, gli Azzurri riescono a sbloccarsi grazie alla conclusione da fuori di Sandro Tonali che gonfia la rete dopo una serie di chances sventate dal portiere Charles. L’Irlanda del Nord è costretta a sbilanciarsi e Kean prima sfiora il golazo con una rovesciata fuori di poco, poi approfitta di un bel lancio di Tonali per mettere il risultato al sicuro con un mancino incrociato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Italia, buona la prima: Irlanda del Nord eliminata grazie ai gol di Tonali e Kean Articoli correlati Leggi anche: L'Italia batte l'Irlanda del Nord e si assicura la finale: gol di Tonali e Kean |Fine 2-0 Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord per il Mondiale: Tonali gol. Raddoppio di Kean |Live 1-0 Tutti gli aggiornamenti su Italia buona la prima Irlanda del Nord... Temi più discussi: Italia-Irlanda del Nord, spareggio Mondiali 2026: cosa succede se gli azzurri perdono; Battaglia e calcio britannico old style: ecco l'Irlanda del Nord, lo spauracchio che non dovrebbe spaventare l'Italia; Italia, servono fiducia e coraggio: l'Irlanda del Nord può diventare trampolino per Mondiale e movimento; Qui non ci sono scappati di casa, fondamentale sarà la serenità. Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff!Leggi su Sky Sport l'articolo Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff! sport.sky.it Italia-Irlanda del Nord 2-0, Tonali e Kean portano Gattuso alla finale playoffÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it L’Italia batte l’Irlanda del Nord e si qualifica per la finale dei playoff per i Mondiali 2026 facebook Dalle 20:45 l’Italia gioca contro l’Irlanda del Nord la prima delle (si spera) due partite degli spareggi per i Mondiali maschili di calcio, che non gioca dal 2014. Qui, da ora fino a fine partita, un live di commento e contesto: x.com