L’Italia ha superato l’Irlanda del Nord in una partita difficile, conquistando la qualificazione per la finale. La gara si è conclusa con un risultato che consente alla squadra di Gattuso di accedere alla sfida decisiva contro la Bosnia Erzegovina, prevista martedì sera a Zenica alle 20:45. La vittoria permette alla nazionale di continuare il percorso verso il Mondiale.

Sofferta e giusta. Un balsamo per la testa dell’Italia e il lasciapassare per la finale nella quale martedì sera a Zenica contro la Bosnia Erzegovina (ore 20,45) la nazionale di Gattuso cercherà di strappare il pass per il Mondiale. Un destro di Tonali e il mancino chirurgico di Kean hanno regalato agli azzurri la vittoria che serviva per scacciare i fantasmi, mettersi alle spalle almeno per qualche ora i fallimenti contro Svezia e Macedonia del Nord e guardare con fiducia al futuro. Non sarà facile perché l’Italia è convalescente, non guarita. Però sarà diverso rispetto alla notte di Bergamo nella quale a lungo la nazionale ha giocato con il freno a meno tirato, quasi ipnotizzata dalla tensione, condannata a un possesso palla sterile con terminale nella trappola irlandese. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Italia, battuta l’Irlanda del Nord (e i fantasmi del passato). Sarà Bosnia nella finale

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