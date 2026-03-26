Italia a caccia del Mondiale | la sfida con l’Irlanda del Nord in diretta Le formazioni

L’Italia affronta oggi la semifinale dei playoff contro l’Irlanda del Nord a Bergamo, con l’obiettivo di conquistare un pass per la finale di martedì contro Galles o Bosnia-Erzegovina. La sfida rappresenta un passo decisivo per ottenere la qualificazione ai Mondiali di calcio 2026. La partita si svolge davanti a un pubblico numeroso e si gioca in un clima di grande attesa.

A Bergamo la semifinale dei playoff: chi vince si qualifica per la finale di martedì prossimo contro una tra Galles e Bosnia-Erzegovina Roma, 26 marzo 2026 – È il momento della verità: primo dentro o fuori. A Bergamo l'Italia si gioca i Mondiali di calcio 2026 nella semifinale dei playoff contro l'Irlanda del Nord, sperando di qualificarsi per la finale di martedì prossimo contro una tra Galles e Bosnia-Erzegovina. Il ct Gattuso non si nasconde: "Ho il Paese sulle mie spalle, è la partita più importante della mia carriera di allenatore”. Ma anche a Belfast sognano il grande colpo: all'Irlanda mancano pedine importanti, il ct O'Neill punta sul trequartista Price. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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