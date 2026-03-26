La serie televisiva “It: Welcome to Derry” sta lavorando alla produzione della seconda stagione. Dopo il riscontro positivo ottenuto dalla prima, le riprese sono in corso e si prevede un'uscita futura. La produzione si svolge in diverse location e coinvolge un team di addetti ai lavori. Non sono stati ancora annunciati dettagli sulla data di uscita o sui nuovi episodi.

Dopo una prima stagione di grande successo, It: Welcome to Derry sta per tornare con una seconda terrificante stagione. I co-creatori Andy e Barbara Muscetti hanno confermato il sequel in lavorazione, ma se volete una data d’uscita purtroppo dovrete pazientare. Il ritorno di It. Durante una recente intervista con i fratelli Muscetti, in occasione della promozione del loro ultimo film, They Will Kill You, sono tornati a parlare della serie tv sul mondo di It, tratto dal romanzo di Stephen King. A tal proposito hanno rivelato che è ufficiale, il proseguimento della serie si farà. Ad oggi sembrerebbe che la serie sia a tutti gli effetti in lavorazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘It: Welcome to Derry’, stagione 2 in lavorazione

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‘IT: WELCOME TO DERRY’ Season 2 is in the works.

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