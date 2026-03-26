Il ministero della Difesa israeliano ha annunciato di aver condotto un attacco notturno che ha portato alla morte di Alireza Tangsiri, comandante iraniano della marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. L'operazione è stata descritta come un attacco

Secondo quanto dichiarato dal ministero della Difesa israeliano, le Forze di difesa israeliane hanno ucciso Alireza Tangsiri, comandante iraniano della marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, con un attacco notturno "preciso e letale". E' stato colpito mentre si trovava nascosto in un appartamento nella zona di Bandar Abbas, città portuale nel sud dell'Iran, insieme ad altri ufficiali dell'esercito. Diverse ore dopo l'annuncio, Teheran non aveva rilasciato nessuna dichiarazione sulla faccenda. Il titolare della Difesa Israel Katz ha affermato che l'uomo scelto dalla Guida Suprema Alì Khamenei, ucciso in un raid aereo il 28 febbraio scorso, al comando della forza navale iraniana dal 2018 era responsabile del minamento e del blocco dello Stretto di Hormuz, una rotta dove passa più del 20 per cento del petrolio mondiale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Israele dichiara di aver ucciso Alireza Tangsiri, il comandante che bloccava lo Stretto di Hormuz

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Israele ha annunciato l'uccisione di Alireza Tangsiri, comandante della Marina dei Pasdaran e tra i principali responsabili della chiusura dello Stretto di Hormuz x.com