Irlanda del Nord alla scoperta della Nazionale che sfiderà l’Italia | fra assenze pesanti e il sogno Mondiale

In Irlanda del Nord, la nazionale si prepara alla partita contro l’Italia, con diverse assenze tra i giocatori convocati. L’allenatore O’Neill dovrà affrontare alcune difficoltà legate alle assenze di alcuni elementi chiave della rosa. La sfida rappresenta un passo importante per la squadra in vista delle qualificazioni al prossimo Mondiale.

Irlanda del Nord, diverse le assenze per O’Neill che potrebbero creare non pochi problemi. Ma la nazionale sogna la grande impresa. Il calcio internazionale si ferma per il momento della verità: il sogno mondiale dell’ Irlanda del Nord passa da una notte da dentro o fuori. La nazionale guidata da Michael O’Neill si appresta a vivere una delle sfide più sentite della sua storia recente, con l’obiettivo di spezzare un digiuno che dura ormai da quarant’anni. L’ultima apparizione dell’Irlanda del Nord alla fase finale di un Mondiale risale infatti al 1986, e la trasferta italiana rappresenta il primo, decisivo ostacolo verso la gloria. La New Balance Arena di Bergamo sarà il teatro di un playoff ad altissima tensione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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