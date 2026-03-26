Iran Zelensky | Usa ci hanno chiesto aiuto
Il presidente ucraino ha affermato che gli Stati Uniti hanno chiesto assistenza per intercettare droni di provenienza iraniana. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sui piani o le azioni in corso. La notizia si aggiunge alle tensioni tra i paesi coinvolti e alle discussioni sulla presenza di droni di origine iraniana nel conflitto ucraino.
Zelensky: “Gli Usa ci ha chiesto aiuto per intercettare droni iraniani” I leader ucraini, in particolare il presidente Volodymyr Zelensky in prima persona, si sarebbe messo in contatto con il governo americano dopo che la Casa Bianca ha chiesto assistenza per l’intercettazione di droni iraniani in Medio Oriente. Trump: “Armi da Ucraina in Medio Oriente?. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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