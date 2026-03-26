Iran Zelensky | Usa ci hanno chiesto aiuto

Il presidente ucraino ha affermato che gli Stati Uniti hanno chiesto assistenza per intercettare droni di provenienza iraniana. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sui piani o le azioni in corso. La notizia si aggiunge alle tensioni tra i paesi coinvolti e alle discussioni sulla presenza di droni di origine iraniana nel conflitto ucraino.