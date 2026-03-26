Iran Trump torna ad attaccare la Nato | Non ha fatto nulla non lo dimenticherò Il Pentagono | 4 piani per l’invasione di terra – La diretta

Nella regione del Golfo, si continua a registrare tensioni tra Stati Uniti, Iran e Israele. Dopo quasi un mese di conflitto, Teheran ha annunciato di prepararsi a un’eventuale invasione americana, minando l’isola di Khar Ghar. Nel frattempo, l’ex presidente statunitense ha criticato nuovamente la NATO, affermando che non ha prodotto risultati concreti. Il Pentagono ha rivelato di aver predisposto quattro piani per un possibile intervento terrestre.

Nel 27esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran si prepara all’invasione americana minando l’isola di Kharg. Si vocifera di uno sbarco anfibio di truppe americane sull’isola, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ribadisce che i negoziatori stanno trattando ma temono di essere uccisi. Intanto l’Iran prepara anche una legge per riscuotere un pedaggio dalle navi che passano per lo stretto di Hormuz e l’Idf continua ad attaccare Teheran, che risponde con bombe a grappolo sul territorio israeliano. «I Paesi della Nato non hanno fatto assolutamente nulla per aiutarci contro la folle nazione, ora decimata militarmente, dell’Iran. 🔗 Leggi su Open.online

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