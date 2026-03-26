Iran Trump | Teheran elemosina un accordo di pace

L'ex presidente ha dichiarato che l’Iran sta cercando di ottenere un accordo di pace attraverso richieste frequenti. Nel frattempo, le autorità di Teheran si stanno organizzando per un possibile intervento militare sull’isola di Kharg, con operazioni di preparazione in corso. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle motivazioni o sulle tempistiche di queste azioni.

L’Iran, accusata da Donald Trump di elemosinare un accordo di pace. Intanto Teheran si sta preparando all’invasione di terra sull’isola di Kharg. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Iran, Trump: Teheran elemosina un accordo di pace Articoli correlati Leggi anche: Iran, Trump: "Teheran sta implorando di fare un accordo, non io" Leggi anche: Iran-Usa, Trump prende tempo ma Teheran nega l’avvio di un accordo Iran, Trump: Teheran elemosina un accordo di pace Contenuti e approfondimenti su Iran Trump Teheran elemosina un accordo... Argomenti discussi: Nuovo attacco contro una raffineria in Kuwait. Meloni: Nessuna missione militare per forzare il blocco di Hormuz. Putin: Conseguenze della guerra gravi come il Covid. Trump: L'Iran elemosina un accordoAGI - Nel 27esimo giorno di guerra in Iran e nel Golfo continuano gli attacchi incrociati tra Teheran da una parte e Israele e gli Usa dall'altra. Massima allerta tra i vertici del regime degli ayatol ... msn.com Trump ironizza sull’Iran: Mi hanno offerto di fare la Guida Suprema, ma ho detto no. Il videoIntervenendo all’annuale cena di raccolta fondi del Comitato Nazionale Repubblicano del Congresso (NRCC) a Washington, tra le risate dei presenti, Trump ha dichiarato di aver rifiutato una presunta ... tg.la7.it