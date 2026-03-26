Durante un evento a Washington dedicato ai finanziamenti per i repubblicani, l'ex presidente ha dichiarato che i negoziatori iraniani temono ritorsioni da parte della popolazione. Ha anche affermato che l’Iran continua a mostrare interesse a concludere un accordo, senza fornire dettagli aggiuntivi. Queste sono le ultime dichiarazioni pubbliche rilasciate in merito alla situazione politica e diplomatica tra gli Stati Uniti e l’Iran.

(LaPresse) Intervenendo a una raccolta fondi per i repubblicani a Washington, il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato che l’Iran è ancora interessato a raggiungere un accordo. “Stanno negoziando, tra l’altro, e desiderano ardentemente concludere un accordo, ma hanno paura di dirlo perché pensano che verrebbero uccisi dal loro stesso popolo”, ha detto Trump riferendosi ai leader iraniani. Il presidente ha aggiunto: “Hanno anche paura di essere uccisi da noi”, prima di scherzare sul fatto che nessuno volesse guidare l’Iran per paura di essere assassinato dagli Stati Uniti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "Negoziatori Teheran hanno paura di essere uccisi dalla loro stessa gente"

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