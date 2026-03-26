Iran | Risposta al piano Usa inviata ieri sera ora attendiamo

L'Iran ha inviato ieri sera una risposta ufficiale al piano statunitense in 15 punti, attraverso mediatori, nel tentativo di affrontare il conflitto in corso. La comunicazione è avvenuta mercoledì 25 marzo e ora si attende una reazione da parte degli Stati Uniti. La risposta è stata trasmessa in modo formale e ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla sua natura o contenuto.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. La risposta dell'Iran alla proposta statunitense in 15 punti per porre fine al conflitto in corso è stata ufficialmente inviata agli Stati Uniti ieri sera, mercoledì 25 marzo, tramite mediatori. Lo ha riferito una fonte informata all'agenzia iraniana Tasnim, aggiungendo che Teheran attende la risposta statunitense. "La sovranità sullo Stretto di Hormuz è stata e sarà un diritto naturale e legale dell'Iran. Dovrebbe essere garantita l'attuazione degli impegni assunti dall'altra parte", ha aggiunto la fonte, sottolineando che "queste condizioni si aggiungono alle richieste dell'Iran, presentate nel secondo round di colloqui Iran-Usa a Ginevra, tenutosi pochi giorni prima dell'inizio dell'attuale guerra". 🔗 Leggi su Today.it

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