iran negoziati incerti mentre cresce il rischio di escalation regionale

Le trattative tra le parti sono ancora incerte, mentre aumenta il timore di un'escalation nella regione. Le comunicazioni ufficiali non chiariscono quale sia la direzione futura del dialogo. La situazione rimane fluida e soggetta a sviluppi imprevisti, con le parti coinvolte che continuano a mantenere un atteggiamento di attesa. La tensione tra le nazioni coinvolte si mantiene alta, senza segnali concreti di convergenza.

Non è chiaro in che direzione stia andando il negoziato tra Donald Trump e l’Iran. Non è nemmeno troppo chiaro se un negoziato reale sia davvero in corso, sebbene la rimozione di due alti funzionari della leadership iraniana – il ministro degli Esteri Abbas Araghchi e lo speaker parlamentare Mohammad Baqer Qalibaf – dalla killing list israeliana, su pressione di Washington dopo le sollecitazioni del Pakistan, indichi che qualcosa di consistente si stia muovendo. Nelle stesse ore in cui Washington parla di colloqui “produttivi” e di un possibile punto di svolta, da Teheran arrivano però segnali opposti: smentite, rifiuti e l’avvertimento che nuovi fronti potrebbero aprirsi, incluso il Mar Rosso. 🔗 Leggi su Formiche.net

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