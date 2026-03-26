Ciò segnala che i 15 punti fatti pervenire dagli Usa, di fatto una richiesta di resa, sono stati rigettati, come ovvio che fosse. E però, pur nella distanza, qualcosa si muove. A mediare anche Turchia ed Egitto, come comunicato dal ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty, il quale ha dichiarato che ha come interlocutore il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. Oggi Abdelatty è a Beirut per portare solidarietà e aiuti al Libano, che sta subendo l’offensiva israeliana, ma è probabile che stia svolgendo una missione più delicata, anche perché ieri l’Iran ha comunicato che le ostilità contro Hezbollah devono essere ricomprese nelle trattative. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran: il ministro degli Esteri cinese: barlumi di speranza

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