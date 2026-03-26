Iran Financial Times | Russia manda droni a Teheran Mosca reagisce | Menzogne

Secondo un rapporto dell'intelligence occidentale, la Russia si sta preparando a fornire droni, medicine e cibo all'Iran. La notizia viene riportata dal Financial Times e ha suscitato la reazione ufficiale di Mosca, che ha negato le affermazioni definendole menzogne. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra i due paesi e le autorità iraniane.

(Adnkronos) – La Russia è vicina alla fornitura di droni, medicine e cibo all'Iran, secondo rapporti dell'intelligence occidentale che descrivono in dettaglio gli sforzi di Mosca per aiutare il Paese alleato. Fonti dei servizi hanno riferito al Financial Times che alti funzionari iraniani e russi hanno iniziato a discutere segretamente la consegna di droni appena. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Il Financial Times dice che “L’Iran ha un accordo segreto con Mosca per acquistare armi”L’Iran ha raggiunto un accordo segreto da 500 milioni di dollari con la Russia per l’acquisto di migliaia di missili avanzati da spalla. Usa-Iran, a Ginevra i negoziati indiretti sul nucleare. Financial Times: “Teheran offre investimenti nei suoi giacimenti di petrolio e gas”E’ in corso a Ginevra nella sede dell’ambasciata dell’Oman il terzo round di negoziati indiretti tra Iran e Stati Uniti sul nucleare. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Financial Times Discussioni sull' argomento Il Financial Times: ecco perché la Cina non andrà a salvare Trump; La guerra all’Iran e il vantaggio silenzioso di Mosca; L’ambasciata di Mosca a Vienna è l’hub delle operazioni russe di ascolto in Ue; Iran, Trump avverte la Nato: 'Ci aiuti ad aprire lo Stretto di Hormuz'. Iraq, Financial Times: il crollo dell’export petrolifero trascina l’economia verso una crisi profonda x.com DA HUFFPOSTITALIA L’editoriale del Financial Times interpreta la vittoria del “No” al referendum sulla riforma della giustizia come il più serio colpo politico per Giorgia Meloni dall’inizio del suo governo. Il risultato, con un’affluenza elevata, ha incrinato la sua i - facebook.com facebook