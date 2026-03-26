Un importante esponente politico ha annunciato di non voler più far parte del centrosinistra, lasciando intendere che non parteciperà alle future alleanze sotto la guida del Partito Democratico. La dichiarazione arriva in un momento di riflessione per lo scenario politico italiano, dopo il risultato referendario che ha portato a un riassetto della mappa politica. La presa di posizione ha colto di sorpresa molti osservatori e alleati.

Il post-referendum ridisegna la mappa della politica italiana e, mentre nel centrosinistra si prova a capire come ripartire dopo la netta vittoria del No, arriva una frase che suona come uno stop secco: Carlo Calenda non intende rientrare nel perimetro delle alleanze guidate dal Pd. Con un clima già carico di tensioni e letture contrapposte, l’esito della consultazione diventa più di un semplice voto: per molti è un segnale politico che pesa sulle strategie delle opposizioni e sulle prossime mosse del governo. Il dopo referendum: un risultato che pesa sulle alleanze. L’alta partecipazione ha trasformato il referendum in un passaggio cruciale, un termometro del Paese oltre il merito del quesito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Io fuori dal centrosinistra”. Politica, l’annuncio del big che gela Elly Schlein e alleati

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