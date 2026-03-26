Io e Pierpaolo Pretelli… Milly Carlucci l’annuncio e Alberto Matano sorpreso

Durante la trasmissione televisiva, Milly Carlucci ha annunciato una collaborazione con Pierpaolo Pretelli per la prossima stagione di Ballando con le Stelle. La notizia è stata fatta ascoltare mentre il pubblico seguiva l’evento di Canzonissima, suscitando sorpresa anche tra alcuni conduttori e giornalisti presenti in studio.

Mentre il pubblico segue con interesse il ritorno di Canzonissima, già si accendono i riflettori sulla prossima stagione di Ballando con le Stelle. Nonostante l’impegno attuale, Milly Carlucci si trova infatti al centro delle prime indiscrezioni legate all’edizione autunnale del 2026, che porterà con sé anche un cambiamento significativo: l’addio allo storico Auditorium Rai del Foro Italico per approdare negli studi di Saxa Rubra. Il tema è emerso nel corso dell’ultima puntata de La Vita in Diretta, dove la conduttrice è stata ospite di Alberto Matano. Proprio durante il talk, seduto al celebre tavolo degli opinionisti, era presente anche Pierpaolo Pretelli, che negli ultimi tempi ha assunto un ruolo sempre più stabile all’interno della trasmissione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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