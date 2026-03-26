Il Teatro Celebrazioni di Bologna ospiterà mercoledì 1 e giovedì 2 aprile alle ore 21 lo spettacolo “Io e Gianlu”, interpretato da Marta Zoboli e Gianluca De Angelis. La commedia si concentra sulla rappresentazione di un'amicizia tra i due attori, caratterizzata da momenti comici e situazioni divertenti. La rappresentazione è prevista per due serate consecutive nel teatro bolognese.

Il Teatro Celebrazioni di Bologna si prepara ad accogliere Marta Zoboli e Gianluca De Angelis con “Io e Gianlu”, spettacolo in programma mercoledì 1 e giovedì 2 aprile alle ore 21.00. Un appuntamento che promette ironia, ritmo e una riflessione leggera ma tutt’altro che banale sui legami umani, raccontati attraverso la lente dissacrante di uno dei duo comici più riconoscibili della scena italiana. “Io e Gianlu” si presenta come la finta storia di una vera amicizia, un racconto che gioca continuamente sul confine tra realtà e finzione per costruire una narrazione sgangherata, divertente e profondamente umana. Al centro dello spettacolo c’è infatti una relazione fuori dagli schemi, difficile da etichettare e proprio per questo ancora più interessante da osservare. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - “Io e Gianlu” al Teatro Celebrazioni: Marta Zoboli e Gianluca De Angelis portano in scena una vera amicizia tutta da ridere

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