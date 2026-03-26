Oggi alla Camera dei Deputati si è tenuta una conferenza stampa della Lega, durante la quale è stato annunciato il riconoscimento della comunità romena come minoranza linguistica nazionale. Nel corso dell'incontro, sono stati presentati anche alcuni inviti rivolti a Bucarest e sono stati mostrati involtini di riso e carne come parte di un menu rumeno.

Il Canaro della Magliana o la vendetta di Narciso. La nuova puntata di Razza Dominante (Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2026 Alla Camera dei Deputati la Lega ha tenuto una conferenza stampa per il riconoscimento della comunità romena come minoranza linguistica nazionale. All'evento hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio Comunale di Prato e promotore dell'iniziativa Claudiu Stanasel, la senatrice Tilde Minasi e il deputato Francesco Bruzzone - rispettivamente primi firmatari delle proposte al Senato e alla Camera - e Stefan Stanasel, presidente del Coordinamento Nazionale Cittadini Romeni in Italia. Chiuderà Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Il Canaro della Magliana o la vendetta di Narciso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Involtini di riso e carne, il menu rumeno di Salvini e l’invito a Bucarest

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