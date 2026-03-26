Involtini di riso e carne il menu rumeno di Salvini e l’invito a Bucarest – Il video

Nella giornata del 26 marzo 2026, alla Camera dei Deputati, si è svolta una conferenza stampa organizzata dalla Lega per chiedere il riconoscimento della comunità romena come minoranza linguistica nazionale. Durante l’evento, è stato diffuso un video in cui si vede un menu rumeno con involtini di riso e carne, mentre l’esponente del partito ha invitato ufficialmente a visitare Bucarest.

(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2026 Alla Camera dei Deputati la Lega ha tenuto una conferenza stampa per il riconoscimento della comunità romena come minoranza linguistica nazionale. All’evento hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio Comunale di Prato e promotore dell’iniziativa Claudiu Stanasel, la senatrice Tilde Minasi e il deputato Francesco Bruzzone – rispettivamente primi firmatari delle proposte al Senato e alla Camera – e Stefan Stanasel, presidente del Coordinamento Nazionale Cittadini Romeni in Italia. Chiuderà Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Daniela Santanché si è dimessa, la lettera a Meloni: «Ho sempre pagato i miei conti». 🔗 Leggi su Open.online

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