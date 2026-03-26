Investita a Barletta | morta dopo 38 giorni di agonia Decesso della 49enne nel Don Uva di Bisceglie

Una donna di 49 anni, investita a Barletta, è deceduta dopo 38 giorni di ricovero presso il reparto di terapia intensiva di un ospedale di Bisceglie. La vittima era rimasta coinvolta in un incidente stradale e aveva riportato gravi ferite. La sua morte è stata comunicata questa mattina dai medici che si erano occupati del suo caso.

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