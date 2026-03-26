Un generale ha commentato la possibilità di un'invasione di terra da parte degli Stati Uniti in Iran, definendola improbabile. Attualmente, circa settemila soldati americani sono pronti a intervenire in risposta alle tensioni nella regione. Il conflitto tra Stati Uniti e Israele ha portato a un aumento delle tensioni, con alcune fonti che riferiscono di un possibile intervento militare.

Settemila soldati americani pronti ad agire. Il conflitto scatenato da Stati Uniti e Israele contro l’ Iran non ha avuto i risultati sperati, almeno per Washington, e adesso Donald Trump, che a differenza di Benjamin Netanyahu ha tutta l’intenzione di chiudere il conflitto nel più breve tempo possibile, si trova di fronte a un bivio: lavorare per arrivare a un accordo con Teheran, che adesso ha avanzato richieste pesanti, o rilanciare, addirittura autorizzando un’ operazione di terra contro la Repubblica Islamica. A Ilfattoquotidiano.it il generale Leonardo Tricarico, ex Capo di stato maggiore dell’Aeronautica Militare, spiega che un’azione del genere potrebbe anche rivelarsi vincente, ma costerebbe agli Stati Uniti la morte di molti soldati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Invasione di terra Usa in Iran, il generale Tricarico: “La reputo improbabile. Le bare dei soldati sarebbero un duro colpo anche per Trump”

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