Invalidità civile nuova data per inviare le domande | c’è tempo fino al 31 marzo

L’Inps ha annunciato la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di accertamento sanitario relative all’invalidità civile, con scadenza fissata al 31 marzo 2026. La possibilità di inviare le domande è stata ripristinata con una nuova data, offrendo così un’ulteriore finestra temporale per i cittadini interessati. La procedura riguarda tutte le richieste di verifica dell’invalidità civile.

L’Inps ha riaperto la procedura per la trasmissione delle domande di accertamento sanitario per l’invalidità civile, valida fino al 31 marzo 2026. La misura riguarda esclusivamente i residenti nelle 40 province coinvolte nella terza fase della sperimentazione della riforma della disabilità, avviata il 1° marzo 2026. Cos’è la riforma della disabilità. La riforma della disabilità è attualmente in fase di sperimentazione su tutto il territorio nazionale. Dopo una prima fase che aveva coinvolto province come Brescia, Firenze, Perugia e Salerno, e una seconda fase con Genova, Palermo, Lecce e Vicenza, dal 1° marzo 2026 è entrata in vigore la terza fase, prevista dall’articolo 7 del decreto-legge n. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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