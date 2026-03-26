Inter Roma dove vederla | ecco su quale piattaforma sintonizzarsi a Pasqua

Domenica 5 aprile, lo stadio Giuseppe Meazza ospiterà la partita tra Inter e Roma, valida per il 31º turno di Serie A. La sfida si terrà in occasione della festività di Pasqua e sarà trasmessa su una piattaforma digitale, permettendo agli appassionati di seguire l'incontro da casa. La partita rappresenta uno degli appuntamenti principali del campionato in questa data.

Il calendario della Serie A regala un appuntamento imperdibile per la serata di Pasqua. Domenica 5 aprile, lo stadio Giuseppe Meazza aprirà i suoi cancelli per ospitare la sfida tra Inter e Roma, gara valevole per il 31° turno di campionato. Un incrocio che profuma di alta classifica e che promette di regalare emozioni forti ai tifosi nerazzurri e giallorossi, pronti a vivere una festività all’insegna del grande calcio. Per chi non avrà la fortuna di occupare un seggiolino sulle tribune di San Siro, l’atmosfera della sfida sarà comunque garantita tra le mura domestiche. La copertura mediatica dell’evento sarà totale, permettendo a milioni di appassionati di non perdere nemmeno un minuto di una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per le ambizioni stagionali di entrambe le compagini. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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