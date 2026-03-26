Inter la rivoluzione parte dalla difesa | via in tre E Bastoni

L'Inter sta pianificando un cambio radicale nella linea difensiva in vista della prossima stagione. Secondo fonti vicine alla società, tre giocatori verranno lasciati andare, mentre si lavora anche a un nuovo portiere. La volontà è di rafforzare e rinnovare il reparto arretrato, con diverse trattative in corso e alcune operazioni già avviate.

L’età passa, inesorabile. I vecchi muri pure, crollano. La stagione in corso dimostra come non ci sia più traccia dell’antica difesa nerazzurra, quella che ha protetto l’Inter nelle ultime annate, fiaccata ormai da marginalità dei vecchi protagonisti, errori individuali e cali di forma. Ma, soprattutto, dalla velleitaria lotta contro la carta di identità, che assomiglia poi tanto a quella contro i mulini a vento. Insomma, bisognerà togliere delle rughe al reparto, è inevitabile e necessario: per questo, l’Inter si prepara a un cambiamento profondo anche là dietro. Si studiano già adesso i tanti possibili movimenti dell’estate, a partire dai... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, la rivoluzione parte dalla difesa: via in tre. E Bastoni... Articoli correlati Leggi anche: L'Inter prepara la rivoluzione di giugno: assalto a Koné e Palestra, se parte Bastoni due nomi in pole... Calciomercato Inter, Bastoni e gli altri: rivoluzione in difesa! Tra addii e certezze, cosa succederà in estate?di Redazione Inter News 24Calciomercato Inter – Tra chi potrebbe partire davanti a grandi offerte, chi resterà e chi invece saluterà. Contenuti utili per approfondire Inter la rivoluzione parte dalla difesa... Temi più discussi: Inter, parte la rivoluzione a giugno: molti i big che possono dire addio. Ecco da chi saranno sostituiti; Una rivoluzione che parte dalla Serie A: Inter, i nomi per il mercato in entrata; L'Inter prepara la rivoluzione di giugno: assalto a Koné e Palestra, se parte Bastoni due nomi in pole...; Inter, rivoluzione in difesa: un giocatore risponde all’identikit ricercato. Se parte Bastoni…. Inter, parte la rivoluzione a giugno: molti i big che possono dire addio. Ecco da chi saranno sostituitiRivoluzione Inter a giugno, al di là della possibile vittoria del 21° scudetto. In tanti, per età o perché arrivati a scadenza, dovrebbero salutare: Sommer, Acerbi, ... ilmessaggero.it L'Inter prepara la rivoluzione di giugno: assalto a Koné e Palestra, se parte Bastoni due nomi in poleAi nerazzurri serve mercato in tutti i reparti: in porta Vicario in pole, Stankovic jr tornerà alla base ... msn.com Così in casa Inter https://mdst.it/3PZI8rA #SportMediaset - facebook.com facebook Sport - #Bastoni, rinnovo con l' #Inter o trasferimento al #Barcellona. In caso di cessione, Oaktree vuole due colpi top x.com