L'Inter sta effettuando un cambiamento nel reparto difensivo, con l'obiettivo di rinnovare la rosa. Sono in partenza alcuni giocatori esperti, tra cui Sommer, Acerbi, Darmian e forse De Vrij. Per sostituirli, la società ha scelto di puntare su Vicario, Solet e due giovani promesse, annunciando una strategia di rotazione e investimento sui giovani talenti.

L’età passa, inesorabile. I vecchi muri pure, crollano. La stagione in corso dimostra come non ci sia più traccia dell’antica difesa nerazzurra, quella che ha protetto l’Inter nelle ultime annate, fiaccata ormai da marginalità dei vecchi protagonisti, errori individuali e cali di forma. Ma, soprattutto, dalla velleitaria lotta contro la carta di identità, che assomiglia poi tanto a quella contro i mulini a vento. Insomma, bisognerà togliere delle rughe al reparto, è inevitabile e necessario: per questo, l’Inter si prepara a un cambiamento profondo anche là dietro. Si studiano già adesso i tanti possibili movimenti dell’estate, a partire dai... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, in difesa via i "vecchi", spazio a Vicario, Solet e a due giovani: ecco chi entra e chi esce

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