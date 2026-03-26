Instagram deve risarcire 4,2 milioni di dollari a una ragazza | per il tribunale i social creano dipendenza

Un tribunale di Los Angeles ha deciso che Instagram deve pagare 4,2 milioni di dollari a una ragazza, citando il ruolo dei social media nel creare dipendenza. La causa, intentata da una giovane donna, ha portato a una sentenza che condanna anche Meta e Google a un risarcimento complessivo di 6 milioni di dollari. La decisione rappresenta un risultato significativo per le battaglie legali contro le piattaforme digitali.

Meta e Google hanno perso una causa storica. Il tribunale di Los Angeles ha stabilito un risarcimento di 6 milioni di dollari per una causa partita da Kaley M. G., una donna di 20 anni. Kaley sosteneva di aver maturato una dipendenza da social network, arrivando a guardare Instagram fino a 16 ore al giorno. La maggior parte della multa riguarda Meta, l'azienda proprietaria di Instagram: dovrà pagare 4,2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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