Insidia neve e gelo | Potenza-Salernitana è gara da bollettino meteo

La partita tra Potenza e Salernitana è programmata per sabato 28 marzo alle 14 allo stadio Viviani di Potenza. Le condizioni meteo previste indicano neve e gelo, con il rischio di insidie durante la giornata. La situazione potrebbe peggiorare nelle ore mattutine, rendendo difficile la regolare disputa dell'incontro. La decisione sulla eventuale disputa o rinvio sarà presa in base alle condizioni del campo e alle previsioni meteo.

Tra venerdì 27 e sabato 28 marzo è previsto un notevole abbassamento della temperatura. Il club lucano, in caso di precipitazioni nevose, provvederà a liberare il campo, ma c'è il rischio lastre di ghiaccio Oggi è un'insidia ma sabato mattina, al risveglio, potrebbe diventare un problema. Potenza-Salernitana, gara in programma nel capoluogo lucano, allo stadio Viviani, sabato 28 marzo alle ore 14.30, è finita non solo nelle determinazioni dell'Osservatorio del Viminale ma anche nelle previsioni poco incoraggianti del bollettino meteo. A Potenza e dintorni, tra venerdì e sabato, è previsto un irrigidimento della temperatura e c'è il rischio che nevichi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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