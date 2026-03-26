Inps le novità di aprile per le pensioni | stop ai conguagli e assegno meno pesante

A partire da aprile, ci sono alcune modifiche per le pensioni. Tra queste, l'Inps ha deciso di sospendere i conguagli e ridurre l'importo dell'assegno. La mensilità di aprile si presenta complessivamente senza grandi scossoni, anche se ci sono alcune eccezioni. Circa 15 pensionati si trovano in situazioni particolari che richiedono attenzione specifica.

In arrivo la pensione di aprile. Si tratta di un mese che possiamo definire nel complesso “tranquillo” sotto diversi punti di vista, fatta eccezione per circa 15.000 pensionati che, come noto, nel cedolino si sono visti sottrarre anche fino a 1.000 euro a causa di alcuni errori commessi dall’Istituto nel calcolo delle detrazioni fiscali. Per il resto non ci sono particolari novità da segnalare. Ed è proprio questa “assenza” di cambiamenti che potrebbe determinare, per molti, un importo della pensione leggermente più basso rispetto a quello percepito nel mese scorso. A marzo, infatti, l’Inps ha applicato per la prima volta gli aumenti previsti dalla legge di Bilancio 2026, riconoscendo anche gli arretrati maturati; da aprile le nuove regole continueranno a essere operative, ma senza ulteriori conguagli. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Inps, le novità di aprile per le pensioni: stop ai conguagli e assegno meno pesante Articoli correlati Pagamenti Inps febbraio 2026, dalle pensioni all'Assegno unico fino ai bonus: tutte le datePensioni, sussidi e bonus: febbraio 2026 è uno dei mesi più densi di accrediti Inps. Pagamento assegno unico aprile 2026: le date INPS e scadenza per l’aggiornamento IseeL'attesa per l'accredito delle prestazioni assistenziali è un momento cruciale per migliaia di famiglie italiane. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Inps le novità di aprile per le... Temi più discussi: Le Novità Normative della Settimana dal 9 al 15 marzo 2026; TFR al Fondo di tesoreria INPS: la nuova mappa degli obblighi per le medie imprese; LEGGE DI BILANCIO 2026 : LA CIRCOLARE DELL’INPS SULLE NOVITA’ INTRODOTTE; TFR: nuove regole dal 2026 per il versamento al Fondo Tesoreria INPS. Pensioni aprile 2026 | Date di pagamento e trattenute INPSCome di consueto, ecco le date di pagamento delle pensioni di aprile 2026 e la novità sulla trattenuta per l'errore INPS ... ilsussidiario.net Pensioni INPS 2026: 21 milioni di assegni, quasi metà con importi bassissimiOnline l’Osservatorio INPS: numeri aggiornati su pensioni vigenti, nuove liquidazioni 2025 e Gestione Dipendenti Pubblici. Spesa, importi e divari territoriali ... fiscoetasse.com Esempio#adi rinnovoerrore nel decreto legge dove specifica che la domanda ADI andava presentata nello stesso mese del ultima ricarica ADI.! Precedentemente nella pagina ho messo circolare inps spiegando x bene il rinnovo dopo le 18 mensilità ADI.! - facebook.com facebook La riforma della disabilità: il ruolo chiave dei patronati dei sindacati. Nelle loro sedi è possibile fissare un incontro con medici legali per il certificato unico introduttivo e per l’invio dei dati socio-economici a Inps. x.com