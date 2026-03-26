Innovazione testato a Bari Vista | drone per i soccorsi stradali

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti compie un nuovo passo in avanti sul fronte dell’innovazione applicata alla sicurezza stradale. Si e’ conclusa con esito positivo la fase di sperimentazione e validazione sul campo di “Vista”- Assistenza visiva da drone al soccorso stradale, progetto sviluppato dal Mit in collaborazione con il Dipartimento di Informatica dell’Universita’ degli Studi di Bari Aldo Moro, nell’ambito del Piano nazionale della sicurezza stradale 2030. Il primo test operativo si e’ svolto il 18 marzo 2026 a Bari, nel corso di una simulazione di incidente stradale che ha consentito di v erificare sul campo l’efficacia di un sistema integrato basato su drone, trasmissione video in tempo reale e algoritmi di intelligenza artificiale a supporto delle attivita’ di soccorso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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