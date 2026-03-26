Gli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata hanno visitato recentemente lo stabilimento di un’azienda leader nel settore moda e lusso, nota per l’eccellenza del Made in Italy. La visita si è svolta nei giorni scorsi e ha coinvolto un gruppo di studenti interessati a conoscere da vicino le pratiche artigianali e le metodologie di produzione dell’azienda.

Gli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata hanno partecipato nei giorni scorsi a una visita aziendale allo stabilimento Tod’s, eccellenza del Made in Italy nel settore moda e lusso. L’iniziativa, promossa nell’ambito del laboratorio di diritto del fashion e coordinata dalle docenti Laura Marchegiani e Federica Monti, ha offerto agli studenti un’occasione concreta per toccare con mano formazione sul campo. Durante la visita, i partecipanti hanno osservato da vicino il funzionamento di una grande impresa, approfondendo modello produttivo, organizzazione aziendale e dinamiche di una filiera complessa come quella del lusso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Innovazione e saperi artigianali. Gli studenti di Giurisprudenza in visita allo stabilimento Tod’s

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