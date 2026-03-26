Infortunio Leao | viaggio all’estero con un obiettivo Ecco tutti i dettagli

Da pianetamilan.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciatore portoghese, coinvolto in un infortunio all'adduttore, è rimasto in dubbio per la partita Napoli-Milan. Durante la settimana, ha effettuato un viaggio all'estero. La situazione riguardo al suo rientro in campo non è stata ancora chiarita ufficialmente. La sua presenza o assenza potrebbe influenzare le scelte della squadra per l'incontro.

Siamo in un momento di pausa per le partite del club con le squadre delle Nazionali impegnate in amichevoli e partite di qualificazioni verso il Mondiale estivo. Il Milan ha vinto contro il Torino prima della sosta non avendo a disposizione Rafael Leao per il riacutizzarsi del suo infortunio all'adduttore. Ulteriori novità e dettagli in vista di Napoli-Milan di Pasquetta arrivano da 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco di cosa si tratta. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, monitorato un super bomber della Premier League. Colpo da novanta>>> Il portoghese ha pubblicato sui social un suo viaggio in aereo che secondo la rosea sarebbe stato all'estero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Infortunio Leao: viaggio all’estero con un obiettivo. Ecco tutti i dettagli

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