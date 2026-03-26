Infortunio Lautaro Martinez segnali positivi per l’argentino! Conto alla rovescia in vista della Roma

L’attaccante argentino sta proseguendo il percorso di recupero dopo l’infortunio subito. Sono stati riscontrati segnali di miglioramento e il giocatore sta intensificando gli allenamenti. La società sta monitorando attentamente la situazione e si avvicina la data di possibile ritorno in campo in vista della partita contro la Roma.

di Paolo Moramarco Infortunio Lautaro Martinez, l’argentino accelera il recupero: progressi evidenti e fiducia crescente per il ritorno contro la Roma. Prosegue senza intoppi il percorso di recupero di Lautaro Martinez, attaccante argentino e capitano dell’Inter, che sfrutta la pausa del campionato per ritrovare la miglior condizione fisica. Il numero 10 nerazzurro è al lavoro alla Pinetina, quartier generale del club, con l’obiettivo di tornare a disposizione di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, in vista della sfida contro la Roma. I segnali che arrivano sono incoraggianti. Nella giornata odierna, infatti, il “Toro” è tornato a lavorare sul campo, svolgendo esercizi con le scarpe da tennis e iniziando anche a riassaggiare il pallone. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Lautaro Martinez, segnali positivi per l’argentino! Conto alla rovescia in vista della Roma Articoli correlati Infortunio Lautaro Martinez, l’argentino fissa il ritorno in campo: c’è quella partita nel mirino! Ultimedi Redazione Inter News 24Infortunio Lautaro Martinez, l’argentino ha messo nel mirino la gara contro la Fiorentina per il ritorno in campo dopo lo... Roma, Dybala verso il rientro: segnali positivi in vista del CagliariCi si avvicina alla 24ª giornata di Serie A e per la Roma è già tempo di snodo decisivo. Tutto quello che riguarda Infortunio Lautaro Martinez Temi più discussi: Le nuove gerarchie dell'attacco dell'Inter dopo la sosta: rientra Lautaro Martinez, Pio Esposito ha superato Thuram; Inter, Lautaro lavora in palestra: cresce l'ottimismo per il rientro in gruppo; Rientro Lautaro l’argentino punta la Fiorentina | il piano per il recupero; Infortunio Bastoni il difensore dell’Inter è ancora ko | ora rischia anche la Nazionale. Infortunio Lautaro Martinez: le ultimissime in vista di Inter-Roma 31^ giornataArrivano importanti aggiornamenti in merito all'infortunio di Lautaro Martinez e alle sue condizioni fisiche. Come ... fantamaster.it Inter, Lautaro lavora in palestra: cresce l'ottimismo per il rientro in gruppoLautaro Martínez, capitano dell'Inter, è sempre più vicino al rientro in campo dopo l’infortunio rimediato in Champions League contro il ... tuttonapoli.net LA NOTA POSITIVA! L'infortunio di Lautaro Martinez ha aperto un vuoto, ma l'Inter ha scoperto di avere in casa una risorsa che lo scorso anno mancava: Pio Esposito. Il giovane talento sta dimostrando con i fatti di meritare la maglia nerazzurra, carican - facebook.com facebook Annullata la Finalissima Spagna-Argentina, che si sarebbe dovuta giocate venerdì 27. Cancellata questa ennesima inutile partita per le nazionali, l’augurio è che a Lautaro Martínez venga evitato un altrettanto inutile viaggio a vuoto considerato l’infortunio. x.com