Influenza aviaria in Lombardia | il primo contagio umano in Italia Quali rischi ci sono?

In Lombardia si è verificato il primo caso di contagio umano di influenza aviaria nel paese. Le autorità sanitarie hanno confermato che il virus coinvolto è del ceppo a bassa patogenicità, anche se persistono preoccupazioni riguardo alla possibilità di trasmissione e diffusione. La notizia ha suscitato attenzione tra le istituzioni e le persone che lavorano con gli animali.

Identificato in Lombardia il primo caso di influenza aviaria nell'uomo mai documentato in Italia. Si tratta di una persona con patologie pregresse, proveniente da un Paese extraeuropeo e attualmente ricoverata. Secondo quanto reso noto dal ministero della Salute, l'infezione non è stata contratta nel nostro Paese, ma in Africa, dove l'uomo sarebbe entrato in contatto con il ceppo aviario A(H9N2). È il primo episodio umano di H9N2 rilevato in Europa e gli elementi raccolti finora sembrano escludere una diffusione secondaria sul territorio nazionale. I soggetti entrati in contatto con il paziente (sanitari, familiari e passeggeri dello stesso volo) sono stati tutti rintracciati e sottoposti a test, con esito negativo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Influenza aviaria in Lombardia: il primo contagio umano in Italia. Quali rischi ci sono? Articoli correlati Influenza aviaria, in Lombardia il primo contagio ‘umano’ in Europa: “Malattia contratta all’estero”È stato identificato in Lombardia il primo caso umano in Europa di influenza aviaria H9N2. Leggi anche: Influenza aviaria H9N2 in Lombardia, identificato un caso: è il primo in Europa, quali sono i sintomi Aggiornamenti e contenuti dedicati a Influenza aviaria Temi più discussi: Virus influenza aviaria, un caso in Lombardia: è il primo in Europa; Influenza aviaria H9N2: isolato caso in Lombardia. Rezza: Nessun allarme, ma sorveglianza alta; Caso di aviaria in Lombardia: è il primo contagio umano in Europa. Il ministero: Contratta all'estero; In Lombardia il primo caso umano in assoluto di influenza aviaria mai registrato in Italia. Caso di aviaria in Lombardia, il virologo: Contagio da contatto stretto con animali infettiL’esperto: Non ci sono evidenze di un passaggio da uomo a uomo. Il giovane, che ha contratto il virus in Africa, resta in isolamento al San Gerardo di Monza ... rainews.it Influenza aviaria, identificato caso in Lombardia: è il primo umano in EuropaIdentificato in Italia il primo caso umano in assoluto di influenza aviaria. Si tratta di un uomo proveniente dall'Africa, dove è stato infettato dal ceppo H9N2 del virus, a bassa patogenicità. Le per ... msn.com Il primo caso umano di influenza aviaria H9N2 in Europa è stato registrato in Italia in una persona rientrata da fuori continente. x.com Il primo caso umano di influenza aviaria H9N2 in Europa è stato registrato in Italia in una persona rientrata da fuori continente. https://l.euronews.com/nHKb - facebook.com facebook