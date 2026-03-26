Un'infettivologa dell’ospedale Cotugno di Napoli ha dichiarato che non c’è motivo di preoccupazione riguardo ai casi di epatite A associati al consumo di sushi. La dottoressa Novella Carannante ha precisato che al momento non si riscontra un incremento o un rischio particolare legato a questa preparazione alimentare. La comunicazione arriva in risposta alle segnalazioni di alcuni episodi di infezione.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Nessun allarme ” in merito ai casi di epatite A e al consumo di sushi. Lo sottolinea la dottoressa Novella Carannante, infettivologa dell’ospedale Cotugno di Napoli. “ Rispetto ad una domanda posta da un giornalista è stato solo tecnicamente riferito che il virus dell’epatite A può essere eliminato unicamente con la cottura dei cibi”, concldue l’infettivologa. L’INTERVENTO DEL SINDACO DI NAPOLI – “ L’importante oggi è fronteggiare la crisi e non mangiare frutti di mare crudi, tutto il resto cotto si può mangiare”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in relazione ai casi di epatite A che continuano a registrarsi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Infettivologa del Cotugno: “Nessun allarme per il consumo di sushi”

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