Incrocio critico | schianto bimba di 2 anni e madre

A Renazzo, frazione di Cento, si è verificato uno scontro tra due automobili che ha coinvolto una bambina di due anni e sua madre. L’incidente ha causato danni e si sono registrati feriti tra i passeggeri delle vetture. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi sanitari per prestare assistenza e gestire la situazione.

Uno scontro violento tra due autovetture ha scosso la frazione di Renazzo, a Cento, coinvolgendo una bimba di due anni e sua madre. L’incidente, avvenuto ieri pomeriggio alle 16:00 in un incrocio critico tra via Bianchi e via per Renazzo, ha richiesto l’intervento immediato dell’elisoccorso che ha trasportato le vittime al Maggiore di Bologna. La dinamica dello schianto ha un veicolo guidato da una cinquantenne di Pieve di Cento impattare sul fianco di un’altra auto diretta verso il centro abitato. La piccola paziente è stata ricoverata in Pediatria ed è attualmente fuori pericolo, mentre la madre è stata portata all’ospedale Cona insieme alla conducente dell’altro mezzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incrocio critico: schianto, bimba di 2 anni e madre Articoli correlati Incrocio critico: scontro a Montichiari, tre feriti eUn violento scontro stradale ha coinvolto una famiglia a Montichiari nella serata di domenica 15 marzo. Incrocio critico a Roma Sud: i cittadini chiedonoUn cartello apparso tra l’Eur e Mostacciano rivolge un appello diretto alla presidente del Consiglio, chiedendo la realizzazione di una rotonda per... Brit, 72, killed after collision with motorhome on notorious Spanish 'Road of Death' Contenuti e approfondimenti su Incrocio critico Schianto all’incrocio, ferita bimba di due anniL’incidente tra via Bianchi e via per Renazzo, tre persone all’ospedale. Mamma e figlia al Maggiore in elicottero. I residenti: Tratto pericoloso . . ilrestodelcarlino.it Scontro in galleria ad Ancona, il bambino in condizioni critiche(ANSA) - ANCONA, 19 MAR - Sono critiche le condizioni cliniche del bambino coinvolto nell'incidente nella galleria della Montagnola, nella Ss16 tra Torrette e la zona del Pinocchio, ieri sera ad Ancon ... msn.com