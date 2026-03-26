Incidente sulla Roma- Napoli | un giovane investito dal treno

Un giovane è stato investito da un treno nei pressi della stazione di Pomezia, lungo la linea Roma-Napoli. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 26 marzo, e sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione. La circolazione ferroviaria sulla tratta è stata temporaneamente sospesa.

La circolazione è stata sospesa all'altezza di Pomezia. Sul postogli accertamenti delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria Una persona è stata investita da un treno sui binari in prossimità della stazione Pomezia. L'incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 26 marzo. Da quanto si apprende l'investito è un giovane che stava attraversando i binari e che è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Intanto, mentre proseguono gli accertamenti, lungo la linea Roma- Napoli via Formia e Roma- Nettuno la circolazione ferroviaria è attualmente sospesa, all'altezza di Pomezia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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