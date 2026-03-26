All’alba di giovedì 26 marzo, all’incrocio tra via Forze Armate e via Primaticcio a Milano, si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto e un negozio. Una vettura, una Dacia Sandero, ha finito la propria corsa contro la vetrina di un bar, causando danni alla struttura commerciale e coinvolgendo un’altra auto che si trovava nell’area.

È successo all'angolo tra vie Forze Armate e Primaticcio all'alba di giovedì 26 marzo. Coinvolte tre persone nel sinistro Un negozio devastato e due auto incidentate. È il bilancio dell’incidente avvenuto all’incrocio tra via Forze Armate e via Primaticcio a Milano all’alba di giovedì 26 marzo, dove una Dacia Sandero ha terminato la propria corsa contro la vetrina di un bar. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre persone: due uomini di 21 e 44 anni, oltre una donna di 48. Nessuno di loro ha riportato gravi ferite. Tutto è accaduto intorno alle 5.30, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Incidente all'alba a Milano, auto finisce dentro la vetrina di un bar

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