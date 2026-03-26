In scatola

Da padovaoggi.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sara e Amelia si trovano a dover gestire un grande scatolone riempito di oggetti che sembrano senza utilità. Le due ragazze aprono il contenitore e osservano gli oggetti all’interno, alcuni apparentemente inutili e altri di dubbio valore. La scena si svolge in un ambiente chiuso, senza altri elementi visibili. Le due ragazze si preparano a esaminare i vari articoli contenuti nello scatolone.

Sara e Amelia si ritrovano a fare i conti con un grande scatolone pieno di oggetti all’apparenza superflui. Amelia vorrebbe liberarsi di tutto e fare spazio; per Sara, invece, quelle cose sono importantissime e proprio non vuole disfarsene. La domanda è sempre la stessa: questo lo buttiamo o lo teniamo? Saranno gli oggetti stessi a dare la soluzione. Come? Raccontandosi. Le cose non sempre sono solo cose, ma a volte si rivelano piene di vita, con una propria anima, una storia, una memoria e capita che ci sorprendano, per quello che possono ancora diventare. É così che da una semplice scatola nascono personaggi, racconti, giochi e piccole magie che sorprendono le due amiche, rafforzando il loro legame e coinvolgendo sempre di più il pubblico, che sul finale diventa protagonista insieme a loro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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