In San Giovanni in Canale si terrà la 40esima edizione del Concerto di Pasqua organizzato dalla Banca di Piacenza. L’evento si svolge anche quest’anno, in occasione delle celebrazioni per i 90 anni di attività dell’istituto di credito. La manifestazione rappresenta una tradizione che si rinnova annualmente, coinvolgendo la comunità locale.

Si rinnova anche nell’anno delle celebrazioni dei 90 anni di vita dell’Istituto di credito, la tradizione del Concerto di Pasqua della Banca di Piacenza, giunto al ragguardevole traguardo della 40esima edizione. L’appuntamento è per lunedì 30 marzo, alle 21, nella Basilica di San Giovanni in Canale. Sotto la direzione artistica del Gruppo strumentale Ciampi si esibiranno le voci bianche e giovanili (dirette da Paola Gandolfi) e miste (dirette da Alessandro Molinari) del Coro Polifonico Farnesiano e l’Orchestra Filarmonica Italiana, diretta dal maestro Camillo Mozzoni. Voci soliste: Sachika Ito, Jihye Kim (contralto); Andrea Galli (tenore); Michele Gianquinto (basso). 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - In San Giovanni in Canale torna il Concerto di Pasqua della Banca di Piacenza

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