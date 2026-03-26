In Abruzzo hub di stoccaggio per il traffico di stupefacenti arrestati due calabresi residenti a Montesilvano VIDEO

Due uomini originari della Calabria e residenti a Montesilvano sono stati arrestati nell'ambito di un'operazione della guardia di finanza coordinata dalla Dda di Catanzaro. L'indagine ha portato all'esecuzione di 15 misure cautelari in diverse regioni italiane. Le indagini hanno rivelato la presenza di un hub di stoccaggio di droga in Abruzzo, collegato al traffico di sostanze stupefacenti.

Operazione della guardia di finanza su coordinamento della Dda di Catanzaro che ha portato a 15 misure cautelari in tutta Italia Ci sono anche due uomini originari della Calabria ma residenti a Montesilvano tra gli arrestati dell'operazione della guardia di finanza che, su coordinamento della Dda di Catanzaro, ha portato all'esecuzione di 15 misure cautelari in tutta Italia.Tradizione e modernità, business classici ma anche capacità di stare al passo con l'evoluzione tecnologica. Come riporta l'Agi, è questa la “fotografia” del locale di 'ndrangheta di Ariola rappresentato dalla 'ndrina Maiolo di Acquaro (Vibo Valentia) colpita giovedì 26 marzo dalle Fiamme Gialle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - In Abruzzo hub di stoccaggio per il traffico di stupefacenti, arrestati due calabresi residenti a Montesilvano [VIDEO] Articoli correlati Roma, 3 poliziotti arrestati per traffico stupefacentiCi sono tre poliziotti tra i 7 arrestati dalla Direzione investigativa antimafia nell’ambito di indagini della Dda di Roma su un’associazione... Fermati con venti chili di hashish nell'auto, padre e figlio calabresi arrestati a Palermo VIDEOA Palermo , nel quartiere Oreto-Villagrazia , i carabinieri hanno arrestato due corrieri della droga .