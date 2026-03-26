Domenica 29 marzo a San Siro si terrà un evento con circa 45.000 cresimandi della diocesi di Milano, che incontreranno l’arcivescovo e i vicari episcopali. La giornata prevede una celebrazione pubblica con la partecipazione di numerosi giovani provenienti da diverse parrocchie. L’incontro rappresenta il ritorno della tradizionale festa dei cresimandi nella chiesa della zona.

Si svolgerà a San Siro domenica 29 marzo l’incontro dei cresimandi della Diocesi di Milano con l’arcivescovo e i vicari episcopali. Ad occupare gli spalti saranno circa 45 mila persone: ragazzi e ragazze (prevalentemente di quinta elementare) che riceveranno il sacramento della confermazione nelle prossime settimane e mesi, i loro genitori con padrini e madrine, i sacerdoti, le religiose, le catechiste e i catechisti che li accompagnano nel cammino. A partire dalle 14 – in attesa dell’evento con l’Arcivescovo che avrà inizio alle 16 -, gli anelli dello stadio si coloreranno grazie alle pettorine indossate dai partecipanti, che rappresentano le sette zone pastorali della Diocesi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - In 45mila a San Siro per l'incontro con l'Arcivescovo: torna la festa dei cresimandi

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