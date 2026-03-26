Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, sono stati eseguiti quattro arresti legati a un'indagine sulla contrabbando e la vendita di prodotti contraffatti. Le forze dell'ordine hanno sequestrato merce illegale e identificato vari soggetti coinvolti nelle attività illecite di importazione, produzione e distribuzione di beni falsificati. L'operazione è stata condotta in diverse zone della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica che nella mattinata odierna, nei comuni di Napoli, Afragola, Marcianise e Potenza la Compagnia della Guardia di Finanza di Marcianise ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, degli arresti domiciliari e di sottoposizione all’obbligo di dimora nei confronti di n. 4 indagati, emessa dalla Sezione GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei delitti di associazione per delinquere, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, aggravati dalla circostanza della transnazionalità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Importazione, produzione e commercializzazione di prodotti contraffatti: 4 arresti

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