In un’intervista, Balestrieri ha commentato come il settore immobiliare si trovi in un periodo di cambiamenti legati all’uso dell’intelligenza artificiale. Ha spiegato che questa tecnologia accelera i processi e contribuisce a ridurre le distanze tra le aziende, evidenziando un momento storico di trasformazioni nel settore.

Milano, 26 mar. (Adnkronos) - “Siamo in un momento storico particolare, in cui l'intelligenza artificiale da una parte sta velocizzando" i processi "e dall'altra sta accorciando le distanze tra le diverse aziende. Il rischio però è quello di appiattire le identità aziendali". Per creare e mantenere "un'identità aziendale importante" occorre "la cultura”. A dirlo Simone Balestrieri, senior operations e leadership advisor, ex Amazon general manager, intervenuto al panel ‘I leadership principles come leva competitiva: costruire cultura aziendale nei mercati maturi', in occasione dei Real Estate Awards 2026, l'evento che celebra talento, innovazione ed eccellenza nel settore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Immobiliare, Balestrieri: "Cultura porta a un'importante identità aziendale"

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