Imbecilli | caos Donnarumma prima dei playoff

Prima della partita contro l’Irlanda del Nord, il portiere dell’Italia ha usato la parola “imbecilli” in un messaggio pubblicato sui social. La squadra è stata coinvolta in un episodio di caos, mentre il portiere è stato confermato come capitano per la sfida di questa sera. I playoff mondiali iniziano oggi e l’Italia si trova di fronte a questa partita decisiva.

Bernardo Silva, depennata una squadra dal futuro del portoghese. Non giocherà lì nella prossima stagione! L’indiscrezione non lascia dubbi Mercato Inter: tutta la verità sulla cessione di Bastoni. Le mosse del Barcellona e la richiesta dei nerazzurri per lasciarlo partire Alberto Costa, l’ex Juve torna protagonista sul mercato: una big europea lo mette nel mirino. Le ultime Napoli, Lobotka esce allo scoperto: «Conte è un allenatore straordinario e un vincente. Credevo di non poter fare certe cose ma con lui ho capito questa cosa» Mercato Inter: tutta la verità sulla cessione di Bastoni. Le mosse del Barcellona e la richiesta dei nerazzurri per lasciarlo partire McTominay salta l’allenamento con la Scozia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - “Imbecilli”: caos Donnarumma prima dei playoff Articoli correlati Walter Zenga: “Gattuso sa cosa fare con quel poco che ha. Avere dubbi su Donnarumma è da imbecilli”L'ex portiere dell'Inter e dell'Italia dice la sua su alcuni dei temi più caldi nell'intervista a Fanpage. Leggi anche: Italia Irlanda del Nord: una ‘prima volta’ in tv per i playoff dei Mondiali 2026. Non era mai successo prima d’ora